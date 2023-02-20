Помер зірка серіалу "Закон і порядок" Річард Белзер

Знаменитості не стало на 79-му році життя.

Пішов з життя відомий американський актор, який прославився завдяки ролі детектива Джона Манча у серіалі "Закон і порядок", Річард Белзер.

Сумну новину розповів виданню The Hollywood Reporter письменник та близький приятель покійного артиста Білл Шефт. Що саме стало причиною смерті актора, наразі невідомо. Однак його приятель розповів, що останнім часом Річард тяжко хворів.

Річард Белзер / Фото: Associated Press

"У нього було багато проблем зі здоров'ям, і його останні слова були: "Хай йому грець!", - розповів Білл Шефт.

Річард Белзер помер у Франції. На момент смерті йому було 78 років.

Річард Белзер / Фото: Associated Press

Зазначимо, Річард Белзер – відомий американський гуморист та актор. Свою кар'єру він почав у Нью-Йорку, де виступав зі стендапом. Згодом знаменитість почав грати у кіно. Здебільшого, Річард знімався у кримінальних серіалах, таких як "Тіла студентів", "Поліція Маямі: Відділ моралі", "Секретні матеріали" та інших. Найбільшу популярність актору принесла роль цинічного, але стійкого детектива Джона Манча у серіалі "Закон і порядок".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що померла акторка з серіалу "Надприродне" Енні Вершинг. Життя знаменитості забрав рак, який у неї діагностували 2020 року.

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