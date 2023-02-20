Умер звезда сериала "Закон и порядок" Ричард Белзер

Знаменитости не стало на 79-м году жизни.

Ушел из жизни известный американский актер, который прославився благодаря роли детектива Джона Манча в сериале "Закон и порядок", Ричард Белзер.

Печальную новость рассказал изданию The Hollywood Reporter писатель и близкий друг покойного артиста Билл Шефт. Что именно стало причиной смерти актера, неизвестно. Однако его приятель рассказал, что в последнее время Ричард тяжело болел.

Ричард Белзер / Фото: Associated Press

"У него было много проблем со здоровьем, и его последние слова были: "Да ну его!", — рассказал Билл Шефт.

Ричард Белзер скончался во Франции. На момент смерти ему было 78 лет.

Ричард Белзер / Фото: Associated Press

Отметим, Ричард Белзер – известный американский юморист и актер. Свою карьеру он начал в Нью-Йорке, где выступал со стендапом. Впоследствии знаменитость стал играть в кино. В основном Ричард снимался в криминальных сериалах, таких как "Тела студентов", "Полиция Майами: Отдел морали", "Секретные материалы" и других. Наибольшую популярность актеру принесла роль циничного, но стойкого детектива Джона Манча в сериале "Закон и порядок".

Напомним, ранее стало известно, что умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Энни Вершинг. Жизнь знаменитости забрал рак, который у нее диагностировали в 2020 году.

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