Как самому изменить реквизиты для получения пенсии

Если пенсионер поменял адрес проживания и желает получать пенсию наличными в отделении "Укрпочты", или в случае смены банковских реквизитов, он может известить об этом ПФУ и сделать это дистанционно.
Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для смены выплатных реквизитов нужно:
- Авторизироваться в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.
- В разделе «Пенсионерам», расположенном в боковой панели слева, выбрать «Внесение изменений в электронное пенсионное дело» – «Заявление на смену выплатным реквизитам».
- Заполнить все поля заявления и добавить скан-копии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, справки об открытом счете в банке).
- Дать согласие на передачу и обработку персональных данных.
- Сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.
После сообщения таким образом, обновленные данные должны быть приняты и выплаты перенаправлены по новым реквизитам.
Читайте также: