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Как самому изменить реквизиты для получения пенсии

Дата публикации
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Время на прочтение
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Как самому изменить реквизиты для получения пенсии

пенсия / Фото: Национальный банк Украины

Если пенсионер поменял адрес проживания и желает получать пенсию наличными в отделении "Укрпочты", или в случае смены банковских реквизитов, он может известить об этом ПФУ и сделать это дистанционно.

Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для смены выплатных реквизитов нужно:

  • Авторизироваться в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.
  • В разделе «Пенсионерам», расположенном в боковой панели слева, выбрать «Внесение изменений в электронное пенсионное дело» – «Заявление на смену выплатным реквизитам».
  • Заполнить все поля заявления и добавить скан-копии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, справки об открытом счете в банке).
  • Дать согласие на передачу и обработку персональных данных.
  • Сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.

После сообщения таким образом, обновленные данные должны быть приняты и выплаты перенаправлены по новым реквизитам.

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Дата публикации
Просмотры
415
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