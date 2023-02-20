ТОП 5 лучших интернет ресурсов для изучения английского

Английский язык из года в год не теряет своей актуальности: для развития в карьере, свободных путешествий и переезда – этого язык всегда будет в топе, так как на нем говорит весь мир. Сегодня даже при поиске работы преимущество отдается тем кандидатам, которые владеют английским.

Поэтому изучать его обязательно нужно, и делать это можно в любом возрасте. Более того, современные методы обучения позволяют даже не посещать учебные заведения и курсы, а получать знания через Интернет. И вот лучшие ресурсы, с помощью которых вы точно начнете говорить на английском.

Уникальная интерактивная программа "Английский для среднего уровня" (BistroCinema.com)

Если у вас уже есть базовые знания английского, но вы хотите прокачать и повысить свой уровень, то именно на этом сайте вас ждет обновленная версия курса уникальной интерактивной программы “Английский для среднего уровня” (BistroCinema.com) по авторской методике Оксаны Долинка.

Оксана — известный преподаватель, сертифицированный Кембриджем, с чьей методикой вы можете познакомиться на ee YouTube канале, там вы найдете множество видеоуроков на различные темы, и точно не сможете остановиться.

Курс “Английский для среднего уровня” предлагает инновационный мультимедийный подход, с помощью которого возможно освоить основные аспекты в кратчайшие сроки. Именно этого будет достаточно для того, чтобы стать увереннее в речи и общаться по работе и в путешествиях.

Программа курса включает в себя материалы из известных песен и фильмов, что делает обучение интересным и еще более эффективным. После прохождения вы уверенно заговорите на английском.

Эта программа идеально подходит для тех, кто уже имеет базу и знает основные правила произношения и построения предложений. На сайте вы можете посмотреть трейлер, который коротко показывает информацию о курсе, а также прочитать множество отзывов учеников, которые прошли программу.

British Council

По этой ссылке вы попадете на страницу, где вам будут предложены различные курсы, в том числе для детей и взрослых. Сайт подходит тем, кто уже неплохо разбирается в английском, так как ресурс полностью на иностранном языке.

Соответственно, заниматься вы будете по англогоязычным материалам, поэтому начинающим и тем, кто плохо понимает английскую речь, такой вариант не подходит.

Learning English VOA News

На этом сайте каждый день появляются новости, информационные статьи, а также короткие видеоуроки, которые можно смотреть во время обеденного перерыва на работе или в другое свободное время.

Ресурс также на английском, поэтому подходит преимущественно тем, кто уже хорошо ориентируется в иностранных словах и сможет понимать, что говорит преподаватель.

Learn English Today

Полезный сайт для тех, кто нацелен на самостоятельное обучение. В разделах собрана полезная информация, в том числе упражнения, которые помогут закрепить знание слов, грамматики, различных идиом.

Есть специальные упражнения для изучения бизнес английского. Сайт англоязычный, поэтому подходит для среднего уровня и выше.

BBC Learning English

Большой выбор видеоуроков, также есть уроки по минуте, которые помогут быстро освоить правила и способы использования тех или иных фраз.

Чтобы изучать английский, совершенно не обязательно посещать очные курсы. Достаточно просто найти подходящий интернет ресурс и настроиться на самостоятельное обучение.

Если с английским пока не очень, то выбирайте русскоязычные сайты, где вся информация будет доноситься в более удобном и понятном формате, например, комплексная программа “Английский для среднего уровня” с Оксаной Долинка.