ТОП 5 найкращих інтернет ресурсів для вивчення англійської

Англійська мова рік у рік не втрачає своєї актуальності: для розвитку в кар'єрі, вільних подорожей та переїзду – цього мова завжди буде в топі, тому що нею говорить весь світ. Сьогодні навіть при пошуку роботи перевага надається тим кандидатам, які володіють англійською.

Тому вивчати його обов'язково потрібно, і робити це можна у будь-якому віці. Більше того, сучасні методи навчання дозволяють навіть не відвідувати навчальні заклади та курси, а отримувати знання через Інтернет. І ось найкращі ресурси, за допомогою яких ви точно почнете говорити англійською.

Унікальна інтерактивна програма “Англійська для середнього рівня” (BistroCinema.com)

Якщо у вас вже є базові знання англійської, але ви хочете прокачати та підвищити свій рівень, то саме на цьому сайті на вас чекає оновлена версія курсу унікальної інтерактивної програми “Англійська для середнього рівня” (BistroCinema.com) за авторською методикою Оксани Долінки.

Оксана - відомий викладач, сертифікований Кембриджем, з чиєю методикою ви можете познайомитися на ee YouTube каналі, там ви знайдете безліч відеоуроків на різні теми, і точно не зможете зупинитися.

Курс "Англійська для середнього рівня" пропонує інноваційний мультимедійний підхід, за допомогою якого можна освоїти основні аспекти в найкоротший термін. Саме цього буде достатньо для того, щоб стати впевненішим у мові та спілкуватися по роботі та подорожах.

Програма курсу включає матеріали з відомих пісень і фільмів, що робить навчання цікавим і ще ефективнішим. Після проходження ви впевнено заговорите англійською.

Ця програма ідеально підходить для тих, хто вже має базу та знає основні правила вимови та побудови речень. На сайті ви можете переглянути трейлер, який коротко показує інформацію про курс, а також прочитати безліч відгуків учнів, які пройшли програму.

British Council

За цим посиланням ви потрапите на сторінку, де вам будуть запропоновані різні курси, у тому числі для дітей та дорослих. Сайт підходить тим, хто вже непогано розуміється на англійській, оскільки ресурс повністю іноземною мовою.

Відповідно, займатися ви будете за англомовними матеріалами, тому початківцям і тим, хто погано розуміє англійську мову, такий варіант не підходить.

Learning English VOA News

На цьому сайті щодня з'являються новини, інформаційні статті, а також короткі відеоуроки, які можна дивитися під час обідньої перерви на роботі або в інший вільний час.

Ресурс також англійською, тому підходить переважно тим, хто вже добре орієнтується в іноземних словах та зможе розуміти, що каже викладач.

Learn English Today

Корисний сайт для тих, хто орієнтований на самостійне навчання. У розділах зібрано корисну інформацію, у тому числі вправи, які допоможуть закріпити знання слів, граматики, різних ідіом.

Є спеціальні вправи для вивчення бізнес англійської мови. Сайт англомовний, тому підходить для середнього рівня та вище.

BBC Learning English

Великий вибір відеоуроків також є уроки по хвилині, які допоможуть швидко освоїти правила і способи використання тих чи інших фраз.

Щоб вивчати англійську, не обов'язково відвідувати очні курси. Досить просто знайти підходящий інтернет ресурс та налаштуватися на самостійне навчання.

Якщо з англійською поки що не дуже, то вибирайте російськомовні сайти, де вся інформація буде доноситись у зручнішому та зрозумілішому форматі, наприклад, комплексна програма “Англійська для середнього рівня” з Оксаною Долинкою.