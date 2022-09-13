Як самому змінити реквізити для отримання пенсії

Якщо пенсіонер поміняв адрес проживання та бажає отримувати пенсію готівкою у відділенні "Укрпошти", або в разі зміни банківських реквізитів, він може сповістити про нові дані ПФУ та зробити це дистанційно.
Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для зміни виплатних реквізитів потрібно:
- Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу.
- У розділі «Пенсіонерам», розташованому в боковій панелі ліворуч, обрати «Внесення змін до електронної пенсійної справи» – «Заява на зміну виплатних реквізитів».
- Заповнити всі поля заяви та додати скан-копії необхідних документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку).
- Надати згоду на передачу та обробку персональних даних.
- Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.
Після повідомлення таким чином оновлені дані мають бути прийняті і виплати перенаправлені за новими реквізитами.
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