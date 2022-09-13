Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як самому змінити реквізити для отримання пенсії

Дата публікації
Перегляди
328
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як самому змінити реквізити для отримання пенсії

пенсія / Фото: Національний банк України

Якщо пенсіонер поміняв адрес проживання та бажає отримувати пенсію готівкою у відділенні "Укрпошти", або в разі зміни банківських реквізитів, він може сповістити про нові дані ПФУ та зробити це дистанційно.

Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для зміни виплатних реквізитів потрібно:

  • Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу.
  • У розділі «Пенсіонерам», розташованому в боковій панелі ліворуч, обрати «Внесення змін до електронної пенсійної справи» – «Заява на зміну виплатних реквізитів».
  • Заповнити всі поля заяви та додати скан-копії необхідних документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку).
  • Надати згоду на передачу та обробку персональних даних.
  • Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.

Після повідомлення таким чином оновлені дані мають бути прийняті і виплати перенаправлені за новими реквізитами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
328
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація