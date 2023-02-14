Мінфін планує перевіряти законність виплат пенсій українцям

Коли та яким чином будуть перевіряти нарахування пенсій, читайте в матеріалі ТСН.ua

Міністерство фінансів України розробило проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання» згідно з яким відбуватиметься верифікація пенсій. Про це йдеться в проєкті, опублікованому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Відповідно до проєкту, перевірка відбуватиметься поетапно. Спочатку перевірять дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідацію). Потім перевірять автентичність (відповідність) персональних даних про пенсіонерів. На останньому етапі перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Як планують перевіряти пенсійні виплати

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією суб’єктів надання інформації щодо кожного реципієнта та/або його законного представника, а саме щодо:

Інформації про смерть реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність згідно з даними централізованого банку даних щодо проблем інвалідності.

Інформації щодо постійного проживання реципієнта за кордоном або рішення залишитись на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україні згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

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