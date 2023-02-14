Донецька ОВА ввела більш безпечний режим в'їзду до Бахмута: що відомо

Дозволено в'їжджати та виїжджати з міста людям, які мають прописку.

Доступ до Бахмута Донецької області не закритий. Втім, військова адміністрація посилила режим, а тому потрапити до міста можна, отримавши відповідний дозвіл.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

"Туди не закритий доступ, як дехто сказав, а просто введений більш безпечний режим доступу. На сайті Донецької обласної військової адміністрації все розписано, є можливість зареєструватися", - зазначає він.

За його словами, журналісти та волонтери можуть потрапити у місто з акредитацією чи дозволом від ОВА та Міноборони. Військові посилюють безпекові заходи, бо окупанти намагаються захопити місто.

"Враховуючи важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно ми здійснюємо певні маневри нашими силами і засобами, що не потребує великої відкритості. Тому туди є можливість потрапити, кому потрібно", - пояснив речник.

Нагадаємо, у Бахмуті залишається менше п'яти тисяч жителів, серед яких близько 140 дітей. За весь період евакуації, каже Кириленко, з Бахмута вивезли понад 12 тисяч дітей.

Читайте також:

Військові відбили позиції під Бахмутом