Кириленко розповів, скільки мешканців залишилося у прифронтовому Бахмуті

Зараз дозволено в'їжджати та виїжджати з міста людям, які мають прописку.

У Бахмуті Донецької області залишається менше п'яти тисяч жителів, серед яких близько 140 дітей.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ще тиждень тому у місті залишалися понад шість тисяч людей. За весь період евакуації, каже Кириленко, з Бахмута вивезли понад 12 тисяч дітей. Зараз дозволено в'їжджати та виїжджати з міста людям, які мають прописку у Бахмуті.

"Кількість людей, які перебувають у Бахмуті, повинна бути зведена до мінімуму. Військові повинні займатися своєю справою, продовжувати готувати оборонні рубежі у тому числі й по місту", - наголосив голова ОВА.

Він завив, що Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський каже, що найближчими днями варто очікувати запеклих боїв біля Бахмута Донецької області. Адже окупанти до анонсованого виступу диктатором Володимиром Путіним перед Федеральними зборами намагатиметься захопити місто.

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