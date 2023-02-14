Кириленко рассказал, сколько жителей осталось в прифронтовом Бахмуте

Сейчас разрешено въезжать и уезжать из города людям, имеющим прописку.

В Бахмуте Донецкой области остается менее пяти тысяч человек, среди которых около 140 детей.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал руководитель ОВА Павел Кириленко.

По его словам, еще неделю назад в городе оставалось более шести тысяч человек. За весь период эвакуации, говорит Кириленко, из Бахмута увезли более 12 тысяч детей. Сейчас разрешено въезжать и уезжать из города людям, имеющим прописку в Бахмуте.

"Количество людей, которые находятся в Бахмуте, должно быть сведено к минимуму. Военные должны заниматься своим делом, продолжать готовить оборонные рубежи в том числе и по городу", — подчеркнул глава ОВА.

Он заявил, что Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский говорит, что в ближайшие дни следует ожидать ожесточенных боев у Бахмута Донецкой области. Ведь оккупанты к анонсированному выступлению диктатором Владимиром Путиным перед Федеральным собранием будет пытаться захватить город.

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