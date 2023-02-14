Три российских самолета подлетели к границе с Польшей: в Варшаве прокомментировали инцидент

К границам Польши подлетели три российских военных самолета. Их перехватили истребители Нидерландов, которые были приобщены к миссии по воздушной охране РП.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

В понедельник вечером Министерство обороны Нидерландов сообщило, что голландская система быстрого реагирования (QRA) была активирована в Польше из-за подхода к неустановленным самолетам к границам НАТО из Калининграда. Группу трех российских военных самолетов перехватили два голландских истребителя F-35.

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"После опознания оказалось, что это три самолета: российский Ил-20м "Кут-А", сопровождавший два Су-27 "Фланкер". F-35 Нидерландов сопровождали строй издалека и передали партнерам по НАТО", — говорится в заявлении.

Информация об инциденте была подтверждена в интервью Polsatnews.pl Польским оперативным командованием ВС. Там заверили, что в таких случаях это стандартная процедура, и российские самолеты были в международном пространстве, не нарушая границы НАТО.

"Российские самолеты сопровождали немецкий Luftwaffe (Люфтваффе или Воздушные силы Германии). Они пролетели без транспондера", — говорится в сообщении.

"Мы защищаем пространство 24 часа в день, семь дней в неделю", — сказал подполковник Гвидо Шолс, командир голландского подразделения в Польше.

Напомним, в октябре 2022-го российские самолеты два дня подряд подлетали к границам Польши. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали и таллийские истребители.

Аналогичная ситуация была в ноябре. Тогда истребители НАТО пять раз поднимались, чтобы идентифицировать российские самолеты, нарушившие правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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