Саудовская Аравия впервые отправит женщину в космос

Саудовская Аравия в 2018 году создала космическую программу, а в прошлом году запустила еще одну для отправки астронавтов в космос.

Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию в этом году, что является еще одним усилием королевства изменить ультраконсервативный имидж.

Об этом сообщает France 24.

Райяна Барнави присоединится к своему соотечественнику Али Аль-Карне в 10-дневной миссии на Международной космической станции (МКС). Они улетят на МКС на борту космического корабля SpaceX Dragon в рамках миссии частной космической компании Axiom Space этой весной.

На борту Ax-2 также будут бывший астронавт NASA Пегги Витсон, которая совершит свой четвертый полет на МКС, и бизнесмен из Теннесси Джон Шоффнер, он будет пилотом.

Экипаж Ax-2 будет запущен на МКС ракетой SpaceX Falcon 9 из стартового комплекса 39A Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

Саудовская Аравия наследует Объединенные Арабские Эмираты, которые в 2019 году стали первой арабской страной, отправившей одного из своих граждан в космос. Астронавт Хаззаа аль-Мансури провел на МКС восемь дней.

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