В небе над Францией взорвался астероид (видео)

Космический камень был всего один метр в ширину.

В ночь на 13 февраля в атмосферу Земли вошел метеороид (небольшой астероид) Sar 2667.

Об этом пишет Wales Online.

Его полет могли видеть жители юга Великобритании и севера Франции. Он сгорел в атмосфере над проливом Ла-Манш.

Космический камень был всего один метр в ширину. Любые найденные кусочки могут стать предметом будущих исследований, говорят ученые.

Meteor seen from the South Coast of England, near Brighton pic.twitter.com/I7o4SPh9RS — BNO News Live (@BNODesk) February 13, 2023

Американский физик и специалист по воздушным взрывам Марк Бослоу сказал, что воздушные взрывы такого размера случаются несколько раз в год, но их редко обнаруживают заранее.

Это уже в седьмой раз, когда астероид был обнаружен перед тем, как столкнуться с Землей.

Напомним, в ближайшее время мимо Земли пролетят сразу четыре астероида. И один из них – гигантский космический камень диаметром более 700 метров.

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