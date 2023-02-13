У небі над Францією вибухнув астероїд (відео) 

Космічний камінь був лише один метр завширшки.

У ніч проти 13 лютого до атмосфери Землі увійшов метеороїд (невеликий астероїд) Sar 2667.

Про це пише Wales Online.

Його політ могли бачити жителі півдня Великої Британії та півночі Франції. Він згорів у атмосфері над протокою Ла-Манш.

Космічний камінь був лише один метр завширшки. Будь-які знайдені шматочки можуть стати предметом майбутніх досліджень, кажуть вчені.

Meteor seen from the south coast of England, near Brighton pic.twitter.com/I7o4SPh9RS — BNO News Live (@BNODesk) February 13, 2023

Американський фізик і фахівець із повітряних вибухів Марк Бослоу сказав, що повітряні вибухи такого розміру трапляються десь кілька разів на рік, але їх рідко виявляють заздалегідь.

Це вже сьомий раз, коли астероїд був виявлений перед тим, як зіткнутися з Землею.

Нагадаємо, найближчим часом повз Землю пролетять одразу чотири астероїди. І один з них – гігантський космічний камінь діаметром понад 700 метрів.

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