Саудівська Аравія вперше відправить жінку в космос

Саудівська Аравія 2018 року створила космічну програму, а минулого року запустила ще одну для відправки астронавтів у космос.

Саудівська Аравія вперше в історії відправить жінку-астронавта в космічну місію цього року, що є ще одним зусиллям королівства змінити ультраконсервативний імідж.

Про це повідомляє France 24.

Райяна Барнаві приєднається до свого співвітчизника Алі Аль-Карні у 10-денній місії на Міжнародній космічній станції (МКС). Вони полетять на МКС на борту космічного корабля SpaceX Dragon в рамках місії приватної космічної компанії Axiom Space цієї весни.

На борту Ax-2 також будуть колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон, яка здійснить свій четвертий політ на МКС, і бізнесмен з Теннессі Джон Шоффнер, він буде пілотом.

Екіпаж Ax-2 буде запущений на МКС ракетою SpaceX Falcon 9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.

Саудівська Аравія наслідують Об'єднані Арабські Емірати, які 2019 року стали першою арабською країною, що відправила одного зі своїх громадян у космос. Астронавт Хаззаа аль-Мансурі провів на МКС вісім днів.

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