У США знайшли причину не надавати Україні далекобійні ракети ATACMS - Politico

Вашингтон не може постачати до України далекобійні ракети ATACMS, бо у США - дефіцит снарядів. У Білому Домі стурбовані, мовляв, цієї кількості не вистачить для забезпечення власних потреб.

Про це пише видання Politico із посиланням на чотири джерела в адміністрації американського президента Джо Байдена.

Видання пише, що на нещодавніх зустрічах у Пентагоні офіційні особи США заявили українським представникам, мовляв, не мають зайвих армійських тактичних ракетних систем. Саме тому перекидання ATACMS на фронт призведе до скорочення запасів та навіть підірве готовність американських збройних сил до майбутніх бойових дій.

Один з чиновників розповів, що Вашингтон хоче зберегти певний рівень далекобійних боєприпасів на американських складах.

"За будь-якого пакету ми завжди враховуємо нашу готовність і наші власні запаси, одночасно надаючи Україні те, що їй необхідно на полі бою. Є й інші способи надати Україні можливості, необхідні для завдання ударів по цілях", - висловилося джерело.

Також у Вашингтоні стурбовані тим, що ЗСУ використовуватиме ракети великої дальності для завдання ударів углиб території Росії. А, до слова, Москва пригрозила, що такий результат означатиме перетин "червоної межі" з боку США.

Втім, варто наголосити, що в Україні не раз аважували, що в обмін на постачання таких ракет готові відмовитися від застосування по цілях на території Росії – не уточнюючи, чи включені до них цілі на окупованих територіях та в анексованому Криму.

Своєю черггою, Україна розглядає обхідні шляхи для отримання ракет ATACMS. Зокрема, Київ може запросити схвалення Вашингтона для покупки таких снарядів у союзної країни, використовуючи військове фінансування США. Ракети цього типу мають Південна Корея, Польща, Румунія, Греція, Туреччина, Катар і Бахрейн.

Нагадаємо, колишній командувачо сухопутними військами США в Європі Бен Годжес наголошує, що звільнити анексований Крим неможливо без високоточної далекобійної зброї. За його словами, високоточна зброя великої дальності, засоби дальнього радіусу дії, "чи-то ATACAMS, чи-то F-16, чи-то безпілотники Gray Eagle, чи-то наземні бомби малого діаметру" можуть унеможливити перебування російського флоту, авіації чи армії в Криму.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.