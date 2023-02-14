США попереджають Україну про переламний момент у війні - The Washington Post

У Білому домі вважають, що переламний момент у війні України з агресоркою Росією настане навесні 2023-го. Тоді чекають на наступ загарбників, а українські сили підуть у контрнаступ.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела з адміністрації президента США Джо Байдена.

Наголошується, що американські чиновники все ясніше заявляють Києву, що у повномасштабній війні настає вирішальний момент. Своєю чергою, ЗСУ має домогтися якомога більших успіхів під час боїв, поки отримує багато допомоги від держав Заходу.

Американські військові аналітики вважають, що українським військам буде складно одночасно і захищати Бахмут на Донеччині, за який багато місяців тривають бої, і розпочати весняний контрнаступ, щоб повернути території.

За даними видання, адміністрація лідера США також працює з Конгресом над схваленням ще 10 мільярдів доларів бюджетної допомоги Україні. Очікується, що про чергову допомогу Києву оголосять наступного тижня.

Влада США каже, що готова підтримувати Україну якомога довше. Вашингтон також попереджає, що до літа Київ вичерпає поточний пакет американської допомоги, після цього вирішити конфлікт політичним шляхом буде важко.

Нагадаємо, The New York Times повідомляє, що українська армія може розпочати свій контрнаступ на півдні України. Найімовірнішим напрямом ЗСУ може стати Мелітополь у Запорізькій області. Окуповане РФ місто розташоване на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки.

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