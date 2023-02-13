"Укрепление безопасности Польши и восточного фланга Альянса" — Дуда о визите Байдена

В Белом доме говорят, что Байден будет в Польше с рабочим визитом в период с 20 по 22 февраля.

Визит президента США Джо Байдена в Польшу станет укреплением безопасности страны.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 13 февраля.

По его словам, следующие две недели будут очень активны в международном пространстве. Но важнейшими событиями будут Мюнхенская конференция по безопасности и визит Байдена в Польшу.

"Это будет время встреч, связанных с укреплением безопасности Польши. Мы хотим укрепить безопасность Польши и чтобы саммит НАТО привел к хорошим решениям для восточного фланга, в частности, по укреплению инфраструктуры", — сказал Дуда.

Он также отметил, что также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить вопросы укрепления восточного фланга Альянса.

Напомним, руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач в начале февраля подтвердил, что президент США Джо Байден в ближайшее время прибудет с визитом в РП.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что президент США Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом в период с 20 до 22 февраля.

Президент Польши ранее заявлял, что каждый визит президента США в столь сложный момент в эту часть Европы, вблизи места военных действий в Украине, является укреплением нашей безопасности.

Польские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в рамках визита в Польшу Байден может встретиться с Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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