Байден посетит Польшу: подтверждение от Белого дома

В частности, он выступит с речью на тему годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент США Джо Байден посетит Польшу с рабочим визитом в период с 20 по 22 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Во время своего визита Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и коллективную помощь Украине, а также укрепление возможностей НАТО в сфере сдерживания.

Кроме того, ожидается, что президент США выступит с речью на тему годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время, о визите Байдена проинформировал и Дуда.

"По моему приглашению в Польшу с очередным визитом прибудет президент США Джо Байден. Польша также будет принимать саммит восточного фланга НАТО и США. Наши союзнические отношения крепче, чем когда-либо", – говорится в заявлении польского лидера.

Напомним, в начале февраля в польских медиа появилась информация, что Байден в рамках визита в Польшу в конце февраля может встретиться с Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский тогда заявлял, что его не приглашали в Польшу для встречи с президентом США.

Что интересно, 22 февраля россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину. В Лужниках планируется организовать настоящий концерт, на который может прибыть президент РФ Владимир Путин.

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