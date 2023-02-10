Байден відвідає Польщу: підтвердження від Білого дому

Зокрема, він виступить з промовою на тему роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.

Президент США Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом у період від 20 по 22 лютого.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Під час свого візиту Байден та зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю та колективну допомогу Україні, а також зміцнення можливостей НАТО у сфері стримування.

Окрім того, очікується, що президент США виступить з промовою на тему роковин початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Водночас про візит Байдена поінформував і Дуда.

"На моє запрошення до Польщі з черговим візитом прибуде президент США Джо Байден. Польща також прийматиме саміт східного флангу НАТО та США. Наші союзницькі відносини міцніші, ніж будь-коли", – йдеться в заяві польського лідера.

Нагадаємо, на початку лютого в польських медіа з’явилася інформація, що Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із Дудою та президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський тоді заявляв, що його не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом США.

Що цікаво, 22 лютого росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України. У Лужниках планують організувати справжній концерт, на який може прибути президент РФ Володимир Путін.

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