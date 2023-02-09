Повітряні кулі Китаю шпигували за територіями понад 40 країн - Білий дім

Аналіз залишків китайської повітряної кулі заперечує пояснення Пекіна, що збитий повітряний апарат був всього лиш метеозондом.

Китай використав цілий флот повітряних куль для шпигунства за різними країнами на п’яти континентах.

Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

“Всі ці повітряні кулі є частиною флоту повітряних куль КНР, розроблених для проведення розвідувальних операцій, і [...] порушили суверенітет інших країн. А протягом останніх кількох років китайські повітряні кулі вже були помічені над країнами на п'яти континентах”, – сказала вона.

Жан-П'єр зазначила, що Сполучені Штати вже спілкувалися на цю тему зі своїми союзниками та партнерами.

В агентстві Associated Press з посиланням на Держдепартамент США повідомили, що йдеться про більш ніж 40 країн, над якими літали китайські кулі.

Американська влада стверджує, що це висотні аеростати спостереження, оснащені високотехнологічним обладнанням, які здатні "збирати сигнали зв'язку та іншу конфіденційну інформацію".

У Держдепартаменті США також заявили, що аналіз залишків китайської повітряної кулі несумісний з поясненням з Пекіна про те, що це був всього лиш метеозонд.

Як повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на власні джерела, операцію із використанням повітряної кулі над американською територією проводив китайський військовий підрозділ для космічної та комп'ютерної боротьби.

Повітряна куля-розвідник розроблена дослідницьким агентством космічних технологій при Академії наук Китаю як для цивільного, так і для військового використання, але підрозділом фактично керують військові.

Нагадаємо, Пентагон застосував силу та збив китайську кулю-розвідницю, яку упіймали на стеженні за північними територіями США.

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