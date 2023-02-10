Атака дронів 10 лютого: над Одещиною збили іранські Shahed 136

Російські терористи намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру.
Ввечері, 10 лютого, над Одеською областю сили ППО збили чотири іранських дрони Shahed 136.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм!", - написав Марченко.
Нагадаємо, ввечері, 10 лютого, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО в області знищили три російські дрони, якими окупанти намагались атакувати регіон.
Напередодні про загрозу ударів іранськими безпілотниками попередили також в Дніпропетровській ОВА.
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