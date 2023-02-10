Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака дронів 10 лютого: над Одещиною збили іранські Shahed 136

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
622
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака дронів 10 лютого: над Одещиною збили іранські Shahed 136

Фото: ТСН.ua

Російські терористи намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру.

Ввечері, 10 лютого, над Одеською областю сили ППО збили чотири іранських дрони Shahed 136. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм!", - написав Марченко. 

Нагадаємо, ввечері, 10 лютого, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО в області знищили три російські дрони, якими окупанти намагались атакувати регіон. 

Напередодні про загрозу ударів іранськими безпілотниками попередили також в Дніпропетровській ОВА. 

Читайте також:

Маск знову вимахується: Інтернет "Старлінків" обмежили для українських дронів

Маск знову вимахується: Інтернет "Старлінків" обмежили для українських дронів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
622
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація