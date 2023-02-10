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У Мелітополі лунає серія потужних вибухів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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2117
Час на прочитання
1 хв
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У Мелітополі лунає серія потужних вибухів

Фото: Оперативний ЗСУ/Telegram

Вибухи прогриміли у районі аеродрому, де розташовані військові об'єкти російської армії, та передмісті.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 лютого пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами міського голови, перші вибухи у місті та районі прогриміли після 19:00. 

"У Мелітополі та районі гучно!  Жителі повідомляють про вибухи! З’ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!", - йдеться у його повідомленні.

Місцеві пабліки пишуть, що звуки вибухів чути у районі аеродрому, де розташовані військові об'єкти російської армії, та передмісті. Найімовірніше, влучання було у склад з боєприпасами.

Що відбувається у Мелітополі

Нагадаємо, на початку лютого Федоров повідомляв, що російські окупанти захопили приблизно 80% усіх лікарень на захоплених територіях Запорізької області. Лікарні перетворили на свої військові шпиталі, де лікують поранених російських бійців.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові облаштували щонайменше п'ять катівень, де застосовують проти українців електрику і стріляють по кінцівках. За його словами, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області перебувають "вагнерівці", "кадирівці" і мобілізовані, зокрема у Мелітополі. 

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Дата публікації
Перегляди
2117
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