В Мелитополе раздается серия мощных взрывов

Взрывы прогремели в районе аэродрома, где расположены военные объекты российской армии, и пригороде.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 февраля прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра, первые взрывы в городе и районе прогремели после 19:00.

"В Мелитополе и районе громко! Жители сообщают о взрывах! Выясняем подробнее. Беспокойной вам ночи, оккупанты!", — говорится в его сообщении.

Местные паблики пишут, что звуки взрывов слышны в районе аэродрома, где расположены военные объекты российской армии, и пригороде. Скорее всего, попадание было в склад с боеприпасами.

Что происходит в Мелитополе

Напомним, в начале февраля Федоров сообщал, что российские кафиры захватили примерно 80% всех больниц на захваченных территориях Запорожской области. Больницы превратили в свои военные госпитали, где лечат раненых российских бойцов.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные обустроили не менее пяти застенков, где применяют против украинцев электричество и стреляют по конечностям. По его словам, на временно оккупированной части Запорожской области находятся "вагнеровцы", "кадыровцы" и мобилизованные, в частности в Мелитополе.

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