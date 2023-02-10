Украина может победить до конца 2023 года, если получит истребители: прогноз Ходжеса

По оценкам генерала, без западных истребителей победа Украины тоже наступит, однако это может занять от трех до пяти лет.

Если Запад согласует предоставление Украине боевой авиации, это может способствовать военной победе государства в войне в 2023 году.

Такое мнение генерал в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес выразил в интервью DW.

Он отметил, что без западных истребителей победа Украины тоже наступит, однако при таком сценарии разгром России на поле боя может занять от трех до пяти лет. Это, если учитывать существующий на сегодня уровень западной поддержки.

"Чем быстрее мы предоставим им возможность добиться решающего результата, тем быстрее она (война – ред.) может закончиться", – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что Украина может выгнать российских оккупантов со своей территории до конца 2023 года, если получит дополнительную поддержку.

В то же время, американский генерал отметил, что обеспокоенность Запада по поводу подготовки и совместимости взлетно-посадочных полос не делает "невыполнимым" предоставление Украине "возможности" использовать западные самолеты. В частности, Ходжес отметил Великобританию за лидерство в предоставлении Украине разных форм военной поддержки.

По мнению экс-командующего американскими войсками в Европе, единственная "красная линия" для поддержки Украины со стороны США – присутствие "солдатов на земле".

Ходжес также отметил, что Украина должна деоккупировать Крым, чтобы сохранить "международный порядок, основанный на правилах" и Устав ООН. Отдельно он обратил внимание на то, что для украинских портов важно сохранить доступ к Азовому морю через полуостров.

Генерал оценил потенциал России относительно нового большого наступления и сказал, что у страны-агрессора нет для этого достаточного количества бронетанковых сил. По оценкам Ходжеса, такое наступление не изменит "общую оперативную обстановку" в Украине.

В то же время экс-командующий войсками США убежден, что Украина "имеет достаточно сил, чтобы ограничить российский успех", однако это все равно будет "дорого стоить" с точки зрения потерь и боеприпасов.

Истребители для Украины

8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос о передаче Украине истребителей. Он лишь сказал, что Штаты "будут продолжать делать выводы о том, что нужно Украине".

Что касается позиции Великобритании в этом вопросе, то министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной передачи истребителей, процесс может длиться месяцами.

Комментируя вопрос истребителей для Украины, президент Франции Эммануэль Макрон сказал: "Я ничего не исключаю, но это не отвечает сегодняшним потребностям".

Польша поддерживает предоставление Украине истребителей F-16, однако там говорят, что решение о передаче должно принять НАТО.

В то же время после своего визита на саммит ЕС президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных положительных решениях по поводу западных истребителей.

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