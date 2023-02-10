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В Николаевской области раздались взрывы: Ким сообщил о сбитии дронов Shahed 136

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1517
Время на прочтение
1 мин
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В Николаевской области раздались взрывы: Ким сообщил о сбитии дронов Shahed 136

Фото: ТСН.ua

В Николаевской области объявили воздушную тревогу.

В Николаевской области вечером, 10 февраля, сбили три иранских дрона Shahed 136.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Глава Николаевщины подчеркнул, что области слышны взрывы. Это – ПВО сбивает иранские дроны, которыми оккупанты пытаются атаковать Украину.

Об атаке дронов Ким предупредил в 20:13. По состоянию на данный момент известно о трех сбитых иранских беспилотниках.

Воздушная тревога в области продолжается. Украинцев призывают находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

Напомним, в направлении Днепропетровщины двигаются иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В области и городе объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
1517
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