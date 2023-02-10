В воздушном пространстве Украины – дроны-камикадзе: где ждать новой атаки

В некоторых восточных и южных регионах объявлена воздушная тревога.

В направлении Днепропетровщины двигаются иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Внимание! На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области двигаются "шахеды". Просьба перейти в укрытие!", — говорится в сообщении чиновника.

Об угрозе атаки вражескими беспилотниками также проинформировал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Оккупанты никак не уйдут. Снова враждебные БпЛА. Думают, что они самые хитрые. Что ж, наши защитники готовы встретить", — коротко написал чиновник.

В 20:15 об иранских дронах в области предупредил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, по состоянию на данный момент два беспилотника - сбиты украинскими защитниками.

Добавим, что в Днепропетровской, Запорожской регионах и в одной из громад Николаевской области раздаются сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствует интерактивная карта воздушных тревог.

Атака России дронами и ракетами

С вечера 9 февраля Россия начала терроризировать украинцев дронами-камикадзе и ракетами. Утром на следующий день нанесла массированный удар по Украине, выпустив 71 крылатую ракету и 35 – С-300. Из-за атаки, направленной против энергетических объектов, в некоторых областях были перебои с электроэнергией.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

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