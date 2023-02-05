Резников рассказал, сколько дронов нужно Силам обороны Украины

За 8 месяцев полномасштабной войны в Украине разработали больше дронов, чем за последние 5 лет.
Силы обороны Украины нуждаются в сотнях тысяч БПЛА разных модификаций. Украина продолжает работать над "закрытием значительных потребностей".
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время встречи с украинскими разработчиками беспилотных летательных аппаратов.
"Сейчас потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет", — заявил Резников.
Напомним, что американская компания General Atomics предлагает Украине за один доллар приобрести 2 беспилотника Reaper MQ-9, стоимость которых оценивается в 32 миллиона долларов.
Ранее мы сообщали, что Резников анонсировал большое количество танков от партнеров. Глава Минобороны заявил, что уже скоро в Украину прибудет "очень много" танков.
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