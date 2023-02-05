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Резніков розповів, скільки дронів потребуть Сили оборони України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Резніков розповів, скільки дронів потребуть Сили оборони України

Фото: Associated Press

За 8 місяців повномасштабної війни в Україні розробили більше дронів, ніж за останні 5 років.

Сили оборони України потребуть сотні тисяч БПЛА різних модифікацій. Україна продовжує працює над "закриттям значних потреб". 

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з українськими розробниками безпілотних літальних апаратів. 

"Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БпЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БпЛА, ніж за останні 5 років", - заявив Резніков.

Нагадаємо, що американська компанія General Atomics пропонує Україні за один долар придбати 2 безпілотники Reaper MQ-9, вартість яких оцінюється в 32 мільйони доларів.

Раніше ми повідомляли, що Резніков анонсував велику кількість танків від партнерів незабаром. Очільник Міноборони заявив, що вже скоро до України прибуде "дуже багато" танків

Очі та вуха військових: Олександр Гончаренко про роль дронів, аеро- та радіорозвідки на війні

Очі та вуха військових: Олександр Гончаренко про роль дронів, аеро- та радіорозвідки на війні

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Дата публікації
Перегляди
18
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