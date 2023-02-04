5 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 5 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Климента та учня його Агафангела. Жив святий Климент у IV столітті та виховувався матір'ю в християнських традиціях з ранніх літ. В ті часи був сильний голод в Галатії, і язичники почали кидати своїх дітей напризволяще. Климент брав їх до себе додому, навчав праведному життю. За це його згодом обрали читцем та навіть висвятили в диякони, а пізніше — в пресвітери. Успішно звернув він багатьох ідолопоклонників на шлях істинний.

Почав тоді цар Діоклетіан гоніння християн. Та й покликав до себе святого Климента і переконував зректися християнської віри. Не погодився святий. Тому його довго мучили, але рани заживали на тілі Климента. Ув'язнили його тоді і залишили на декілька днів. До тої в'язниці відправляли всіх тих, хто хрестився і вірив у Бога. Пізніше Діоклетіан навіть відправив Климента до імператора Максиміана, щоб той побачив на власні очі чудо — рани не залишалися на тілі святого.

Климента та учня його Агафангела піддали перед імператором найстрашніших тортур. Однак нічого не змогли зробити кати. Не знаючи, що робити з вірянами, Максиміан наказав відрубати їм голови. Першого умертвили Агафангела. А Климент тоді звернувся до людей і сказав, що незабаром всіх християн вб'ють. Тоді і його умертвили.

Церковне свято 5 лютого — день пам'яті святої Агати

Народилася вона 235 року на острові Сицилія в місті Катанія. Саме тому в церковних текстах її часто називають Агатою Катанійською. Її родина була заможною та шляхетною.

В юності дівчина була дуже вродливою, тому було в неї чимало залицяльників. Однак Агата мріяла лише про один шлях — служити Господу. Одного разу відмовила вона самому сенатору Квінтіану. Він так розлютився, що зненавидів красуню. Коли почалися жорстокі гоніння християн, Агату схопили. Її піддали жорстоким тортурам саме через відмову вийти заміж за сенатора. Їй відрізали груди, а потім вбили. Померла дівчина 261 року у віці 25 років.

Прикмети 5 лютого

Народні прикмети 5 лютого / Фото: Pexels

5 лютого мороз і сонце — в серпні буде спекотна погода;

почути крик синиці до похолодання;

сонячний і ясний день на ранню весну;

людина, народжена 5 лютого, проживе довге і щасливе життя.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не призначати важливі зустрічі, а також не з'ясовувати стосунки. Церква забороняє лаятися, лихословити, сваритися. Вагітним жінкам краще не стояти на порозі довгий час, тому що дитина може народитися хворою і плаксивою. Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Що можна робити завтра

5 лютого в наших предків вважався клопітким днем. Вони починали перебирати свої засіки, а також спостерігали за поведінкою птахів та домашньою худобою. Намагалися прибрати в оселі, особливу увагу приділяючи важкодоступним місцям.

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