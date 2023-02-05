Прогнозують ожеледицю і сніг: На Львівщині оголосили штормове попередження

У регіоні оголосили перший рівень небезпеки.

У Львівській області оголосили штормове попередження на на період із 5 по 9 лютого. На дорогах прогнозують сніг та ожеледицю.

У зв'язку зі складними погодними умовами в регіоні оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

"5 лютого вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північної чверті, 7 - 12 м/с. Температура вночі 6 - 11° морозу, вдень 3 – 8° морозу", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що до України повернулися сніг та морози до -16°. У неділю, 5 лютого, передбачають по-справжньому зимову погоду. У Карпатах оголосили про лавинну небезпека.

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