На Одещині сталася смертельна ДТП із літнім пішоходом

У суботу, 4 лютого, на Одещині сталася смертельна аварія з пішоходом, який переходив дорогу в невстановленому місці. Інцидент стався біля села Саф'яни приблизно о 18:00.

Про це інформує пресслужба поліції Одеської області.

"Попередньою встановлено, що 51-річний водій мікроавтобуса "Hyundai", рухаючись по автодорозі "Одеса-Рені", скоїв наїзд на пішохіда, який перетинав проїзну частину дороги в невстановленому місці. Від отриманих травм 60-річний потерпілий загинув", - йдеться в повідомленні.

У Одеській області сталася смертельна аварія з літнім чоловіком

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження).

Раніше ми повідомляли про смертельну дорожню пригоду з водієм мотоблоку, яка сталася на Хмельниччини. Він не впорався з керуванням транспорту і з'їхав у кювет.

Також ТСН.uа інформував, що у Дніпрі зіткнулися чотири автомобілі, через що утворився величезний затор і "зупинився" майже весь проспект.

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