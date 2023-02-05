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Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

У десяти українських областях лунають сирени.

В деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 5 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

У низці областей України лунають сирени / © Фото з відкритих джерел
У низці областей України лунають сирени / Фото: Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога оголошена на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та Донеччині. Вже довгий час повітряна тривога триває на Луганщині та в Криму.

Нагадаємо, під час однієї з тривог у п'ятницю, 3 лютого, у Києві було чутно вибухи. Але в КМВА заспокоїли, що звуки це було пов’язано з роботою саперів у області.

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Дата публікації
Перегляди
25
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