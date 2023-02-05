Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

У десяти українських областях лунають сирени.
В деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 5 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.
Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.
Повітряна тривога оголошена на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та Донеччині. Вже довгий час повітряна тривога триває на Луганщині та в Криму.
Нагадаємо, під час однієї з тривог у п'ятницю, 3 лютого, у Києві було чутно вибухи. Але в КМВА заспокоїли, що звуки це було пов’язано з роботою саперів у області.
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