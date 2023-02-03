У Києві пролунали вибухи під час тривоги: що сталося

У столиці пролунало кілька потужних вибухів.

У Києві після оголошення масштабної повітряної тривоги ввечері 3 лютого пролунало кілька вибухів. Про це мешканці столиці повідомляли в Мережі.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили ТСН.ua, що вибухи планові. Вони співпали з повітряною тривогою.

"Сьогодні ми повідомляли про роботу саперів на Десні та про знищення вибухонебезпечних предметів у Вишгородському районі", - зазначили в пресслужбі КМВА.

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До слова, у Броварському районі Київської області рятувальники за допомогою спеціального снігоболотоходу "Богун" дістались до місця проведення піротехнічних робіт на річці Десна та звільнили русло від крижаного затору.

"Тут вже вдруге утворився крижаний затор, внаслідок чого значно піднявся рівень води і виникла загроза підтоплення поруч розташованих будинків", - пояснили в ДСНС.

Фахівці підірвали крижини у руслі річки, у звільнену промоїну пішла вода. Вже за декілька годин рівень води почав стабілізуватися.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Київщині 47-річний тракторист підірвався на протитанковій міні під час польових робіт. Подія сталася біля селища Макарів.

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