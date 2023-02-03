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В Киеве раздались взрывы во время тревоги: что произошло

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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В Киеве раздались взрывы во время тревоги: что произошло

Фото: Киевская городская военная администрация.

В столице раздалось несколько мощных взрывов.

В Киеве после объявления масштабной воздушной тревоги вечером 3 февраля раздалось несколько взрывов. Об этом жители столицы сообщали в Сети.

В Киевской городской военной администрации объяснили ТСН.ua, что взрывы плановые. Они совпали с воздушной тревогой.

"Сегодня мы сообщали о работе саперов на Десне и об уничтожении взрывоопасных предметов в Вышгородском районе", — отметили в пресс-службе КМВА.

К слову, в Броварском районе Киевской области спасатели с помощью специального снегоболотохода "Богун" добрались до места проведения пиротехнических работ на реке Десна и освободили русло от ледяной пробки.

"Здесь во второй раз образовалась ледяная пробка, в результате чего значительно поднялся уровень воды и возникла угроза подтопления рядом расположенных домов", — пояснили в ГСЧС.

Специалисты взорвали льдины в русле реки, в освободившуюся промоину пошла вода. Уже через несколько часов уровень воды стал стабилизироваться.

© ГСЧС
Фото: ГСЧС

Напомним, в Киевской области 47-летний тракторист подорвался на противотанковой мине во время полевых работ. Происшествие случилось возле поселка Макаров.

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Дата публикации
Просмотры
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