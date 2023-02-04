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На Хмельниччині сталася смертельна ДТП із водієм мотоблока

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Хмельниччині сталася смертельна ДТП із водієм мотоблока

Смертельна ДТП з мотоблоком сталася на Хмельниччині / Фото: Національна поліція Хмельницької області

Водій від отриманих травм загинув на місці події.

Увечері четверга, 2 лютого, у селі Писарівка сталася смертельна дорожня пригода. Місцевий мешканець за кермом мотоблоку заїхав у кювет, через що транспортний засіб перекинувся.  

Про це інформує пресслужба поліції Хмельницької області. 

"50-річний місцевий житель, керуючи мотоблоком, здійснив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок аварії водій від отриманих травм загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі зіткнулися чотири автомобілі, через що утворився величезний затор і "зупинився" майже весь проспект.

Також ТСН.uа інформував про смертельне ДТП, яке сталося на Хмельниччині 29 січня. Внаслідок автотрощі з легковою автівкою та гвантажівкою поблизу села Качуринці загинули чоловік та жінка

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Дата публікації
Перегляди
13
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