США передадуть на відбудову України конфісковані кошти російського олігарха Малофєєва

У Держдепартамент США передадуть мільйони доларів, які конфіскували в квітні минулого року після звинувачення олігарха РФ Костянтина Малофєєва в ухилянні від санкцій. Згодом кошти використають для підтримки народу України.

Про це у п'ятницю, 3 лютого, заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним.

"Сьогодні я оголошую про те, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні", – зазначив Гарланд

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ЄС заблоковані 300 млрд євро резервів російського Центробанку і заморожені 19 млрд євро російських олігархів. Вона запропонувала створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування, щоб використати для допомоги України.

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