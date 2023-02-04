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Три райони Одеси тимчасово знеструмлені: у чому причина

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Три райони Одеси тимчасово знеструмлені: у чому причина

У Одесі тимчасово знеструмлені три райони / Фото: Associated Press

Без електрики залишилися об’єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти.

У Одесі через аварію на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмило Суворівський, Приморський і Малиновський райони. Також без електрики наразі частина Одеського району. 

Про це інформує пресслужба ДТЕК. 

"Знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти. Енергетики НЕК Укренерго усувають аварію. Електропостачання буде відновлено після завершення робіт", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, мешканців Одещини попередили про погіршення ситуації зі світлом після ворожого обстрілу 26 січня. Атака РФ сильно пошкодила критичну інфраструктуру.

Також ми повідомляли, що В Одеській області можуть почати в ручному режимі вимикати та вмикати електрику в будинках, які розташовані на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Поки що їх не вимикають взагалі.

Одеса знеструмлена через пошкодження енергооб'єктів

Одеса знеструмлена через пошкодження енергооб'єктів

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Дата публікації
Перегляди
197
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