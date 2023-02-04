Три района Одессы временно обесточены: в чем причина

Без электричества остались объекты критической инфраструктуры, индустрия и бытовые клиенты.

В Одессе из-за аварии на подстанции НЭК Укрэнерго временно обесточило Суворовский, Приморский и Малиновский районы. Также без электричества часть Одесского района.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Обесточены объекты критической инфраструктуры, индустрия и бытовые клиенты. Энергетики НЭК Укрэнерго устраняют аварию. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ", — говорится в сообщении.

Напомним, жителей Одесской области предупредили об ухудшении ситуации со светом после вражеских обстрелов 26 января. Атака РФ серьезно повредила критическую инфраструктуру.

Также мы сообщали, что в Одесской области могут начать в ручном режиме выключать и включать электричество в домах, расположенных на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Пока их не отключают вообще.

Одесса обесточена из-за повреждений энергообъектов

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