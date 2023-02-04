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Джонсон закликав надати Україні все необхідне, щоб перемогти Путіна

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Джонсон закликав надати Україні все необхідне, щоб перемогти Путіна

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Джонсон заявив, що вражений солідарністю республіканців і демократів, які цілковито підтримують Україну.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії звернувся до офіційного Вашингтону й закликав надати Україні "усе, що їй потрібно".

Відпвідне відео Джонсон опублікував на своїй сторінці у Twitter. 

"Я виступаю за надання Україні всього необхідного, щоб перемогти Путіна. Сполучені Штати зробили так багато, тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати вам і "нехай Бог благословить США"", - написав він. 

Джонсон заявив, що вражений солідарністю республіканців і демократів, які цілковито підтримують Україну. 

Нагадаємо, експрем'єр-міністр поїхав до США, аби зустрітися із законодавцями-республіканцями і тиснути на них для продовження військової допомоги Україні.

Перед візитом Сполучених Штатів Джонсон несподівано відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Ексочільник уряду Британії також приїхав у Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань. 

Раніше експрем'єр Борис Джонсон розкритикував країни Заходу за нерішучість у питанні підтримки вступу України до НАТО, що призвело до "найгіршої війни в Європі за останні 80 років". 

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Дата публікації
Перегляди
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