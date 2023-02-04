Джонсон призвал дать Украине все необходимое, чтобы победить Путина

Джонсон заявил, что поражен солидарностью республиканцев и демократов, полностью поддерживающих Украину.

Бывший премьер-министр Великобритании обратился к официальному Вашингтону и призвал предоставить Украине "все, что ей нужно".

Соответствующее видео Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter.

"Я выступаю за предоставление Украине всего необходимого, чтобы победить Путина. Соединенные Штаты сделали так много, поэтому я приехал в Вашингтон, чтобы поблагодарить вас и "пусть Бог благословит США"", — написал он.

I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin



The United States has done so much - that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 3, 2023

Джонсон заявил, что поражен солидарностью республиканцев и демократов, полностью поддерживающих Украину.

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Напомним, экс-премьер-министр Британии поехал в США, чтобы встретиться с законодателями-республиканцами и обсудить продление военной помощи Украине.

Перед визитом Соединенных Штатов Джонсон неожиданно посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Экс-глава правительства Британии также приехал в Бородянку в Киевской области и осмотрел последствия российских бомбардировок.

Ранее экспремьер Борис Джонсон раскритиковал страны Запада за нерешительность в вопросе поддержки вступления Украины в НАТО, что привело к "худшей войне в Европе за последние 80 лет".

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