Борис Джонсон неочікувано приїхав до України (відео)

Про поїздку офіційно не повідомлялося.

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 22 січня, прибув до України.

Політика помітили в Бучі. Відео із Джонсоном, зокрема, опублікував у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Колишній прем'єр не обіймає зараз офіційної посади й міг прибути з приватним візитом", – йдеться у дописі.

Також відомо, що Джонсон відвідав Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань селища. Це Суспільному підтвердив в.о. селищного очільника Єрко.

Раніше повідомлялося про те, що Джонсон найближчим часом планує відвідати нашу країну, проте дата візиту заздалегідь не анонсувалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бориса Джонсона заскочили дорогою на закриту вечірку у The Carlton Club.

Крім того, ми раніше інформували, що Борис Джонсон здивував новорічним передбаченням, у якому згадав про Путіна і Китай.

"Добрий день, еврібаді": Борис Джонсон послухав український хіт зі своєю фразою

Читайте також: