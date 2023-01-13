Джонсон невдовзі може відвідати Україну - The Guardian

В Україні підтвердили, що Джонсон має намір приїхати до Києва, але поки «немає конкретної інформації» щодо дат

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір відвідати Україну, під час візиту він може зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Колишній прем'єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку Україні у її боротьбі з російськими агресорами", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що можлива поїздка Джонсона в Україну викликає занепокоєння серед високопоставлених консерваторів, які вважають, що це може підірвати авторитет нинішнього премʼєра Британії Ріші Сунака.

В свою чергу на Даунінг-стріт не знали про заплановану поїздку, хоча інсайдери в уряді сказали, що вони спокійно ставляться до того, що попередник Сунака представляє Великобританію таким чином.

Українські джерела видання підтвердили, що Джонсон має намір поїхати до Києва, але поки «немає конкретної інформації» щодо дат.

Прес-секретар Джонсона відмовився від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бориса Джонсона заскочили дорогою на закриту вечірку у The Carlton Club.

Крім того, ми раніше інформували, що Борис Джонсон здивував новорічним передбаченням, у якому згадав про Путіна і Китай.

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