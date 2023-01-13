Гороскоп на 2023 рік для Риб за картами Таро

Карти Таро з'явилися в Італії близько пів тисячі років, проте свого сучасного вигляду вони набули 1910 року. За понад столітню оновлену історію вони стали справжнім джерелом натхнення для митців та психологів, езотериків та пересічних людей. Завдяки читанню прогнозів Таро ви можете отримати своєрідні підказки долі від цих 78 карт.

Пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж, можливо, чекає на Риб 2023 року до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2023 року для Риб "Трійка кубків"

Ця карта говорить про дружбу, командний дух і родючість. Вона свідчить про те, що стосунки варто розцінювати не лише як секс, а й як дружбу. Вам варто стати однодумцями та партнерами з вашою другою половинкою.

Також ця карта розповідає і про те, що свої почуття варто розподіляти з друзями. Вона каже, що варто навчитися ділитися своїми радощами та оптимізмом з іншими. Зосередьтеся на емпатії.

Час будувати спільні плани з партнером, ділитися душевною гармонією та оновленими почуттями.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2023 року для Риб "Вісімка жезлів"

Ця карта Таро розповідає про обмеження, самознищення, ізоляцію та чутливість. Одним словом, ви, мабуть, втомилися від своєї нинішньої роботи або професії, бо ця карта говорить і про "життя за склом", відсутність свободи вибору, відчуття пастки та очікування порятунку, слабкість та скованість певними ілюзіями.

Карта підказує, що ви можете звільнитися від своїх "пут" і таки знайти нову та цікаву роботу, яка буде вам до смаку, проте ви залишаєтеся зв’язаними. Ви просто зараз не бажаєте зробити перший крок для свого блага.

Звісно, важко виплутатися з обмежень лінощів та апатії та прорватися крізь певні ілюзії, що вас оточують, але якщо не зробити хоч щось, то ситуація не зміниться. Не очікуйте спасителя: ніхто вас не врятує, окрім вас самих.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2023 року для Риб "Вісімка пентаклів"

Ця карта повідомляє про професіоналізм, дисципліну та посидючість. Щоб здобути омріяний фінансовий спокій, варто працювати, роздати борги та бути уважним до деталей. Розширяйте свій кругозір та опановуйте нові уміння й навички.

Якою б не була ваша робота, на ній варто сконцентруватися. Шукайте правду поміж рядків та сконцентруйтеся на бажаному проєкті. Що більше ви будете вкладати у свою справу, то більше отримаєте на фініші. Зараз ви почуваєтеся на висоті. Займіться справами, проте не варто забувати про духовний розвиток.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.

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