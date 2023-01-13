Гороскоп на 2023 год для Рыб по картам Таро

Карты Таро появились в Италии около полу тысячи лет, однако свой современный вид они приобрели в 1910 году. За более чем столетнюю обновленную историю они стали настоящим источником вдохновения для художников и психологов, эзотериков и рядовых людей. Благодаря чтению прогнозов Таро, вы можете получить своеобразные подсказки судьбы от этих 78 карт. Предлагаем вам узнать больше о том, что же, возможно, ждет Рыб 2023 с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2023 года для Рыб "Тройка кубков"

Эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но и дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует распределять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

Пора строить совместные планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2023 года для Рыб "Восьмерка жезлов"

Эта карта Таро рассказывает об ограничениях, самоуничтожении, изоляции и чувствительности. Одним словом, вы, наверное, устали от своей нынешней работы или профессии, потому что эта карта говорит и о "жизни за стеклом", отсутствии свободы выбора, ощущении ловушки и ожидании спасения, слабости и скованности определенными иллюзиями.

Карта подсказывает, что вы можете освободиться от своих "пут" и найти новую и интересную работу, которая будет вам по вкусу, однако вы остаетесь связанными. Вы прямо сейчас не хотите сделать первый шаг для своего блага.

Конечно, трудно выпутаться из ограничений лености и апатии и прорваться сквозь определенные окружающие иллюзии, но если не сделать хоть что-то, то ситуация не изменится. Не ждите спасителя: никто вас не спасет, кроме вас самих.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2023 года для Рыб "Восьмерка пентаклей"

Эта карта сообщает о профессионализме, дисциплине и усидчивости. Чтобы получить вожделенный финансовый покой, стоит работать, раздать долги и быть внимательным к деталям. Расширяйте свой кругозор и овладейте новыми умениями и навыками.

Какой бы ни была ваша работа, на ней следует сконцентрироваться. Ищите правду между строками и сконцентрируйтесь на желаемом проекте. Чем больше вы будете вкладывать в свое дело, тем больше получите на финише. Сейчас вы чувствуете себя на высоте. Займитесь делами, но не стоит забывать о духовном развитии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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