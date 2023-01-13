Гороскоп на 2023 рік для Водоліїв за картами Таро

Карти Таро, попри негативне церковне ставлення до цього інструменту для ворожіння, є популярним засобом протягом віків. Вони містять чимало архетипів та надихали письменників, художників та кінематографістів на різні шедеври.

Це просто чудовий засіб для пізнання можливого майбутнього та самого себе. Пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж, можливо, чекає на Водоліїв 2023 року до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2023 року для Водоліїв "Колісниця"

Ця карта зі старших арканів свідчить про початок хорошого шляху. Вона радить подолати всі суперечності та разом з партнером сформулювати нові цілі, щоб рухатися далі.

Рух вперед принесе вам радість, тому без вагань наважтеся на наступний крок. Не роздумуйте занадто довго, — дійте. Оскільки протягом наступного тижня все буде йти як годиться, ви здійсните прорив у стосунках і досягнете мети.

Чудовим способом відпочинку для пари буде спільне катання на велосипедах або машині, можна просто вирушити у пішу прогулянку, щоб обговорити життєві ситуації.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2023 року для Водоліїв "Девятка жезлів"

Ця карта свідчить про готовність до дії, захист та усвідомлення цього. Вона розповідає, що який би не був складний період у вашому житті, ви нині готові діяти далі. Ви достатньо розвинули вашу внутрішню силу, проте стали занадто обережними, бо у минулому було багато розчарувань. Не думайте багато про минуле, відкиньте свій смуток, а ліпше сконцентруйте вашу увагу на уроках, які ви звідти винесли.

Визнайте свої хиби, але сконцентруйтеся і на потенціалі. Долайте всі труднощі та оперативно реагуйте на бурхливі зміни у вашому житті. Будьте винахідливими та пізнайте самого себе.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2023 року для Водоліїв "Король жезлів"

Для того, щоб заробляти кошти, вам знадобляться ваші самовпевненість, життєва сила, майстерність, харизма та бажання до самоствердження. Ось про що розповідає ця карта. Тільки бажаючи радощів життя, можна розпочинати полювання за грішми. Скористайтеся розумним ризиком, який буде заснований на інтуїції.

Проте також варто вчитися на власних помилках, розширяти межі своїх можливостей і розвивати нові вміння і тоді — вам все вдасться.

Скоро ви отримаєте жаданий професіоналізм і зможете реалізувати великі проєкти. Ваші оригінальні ідеї знайдуть своїх клієнтів.

Також читайте Рішення Лукашенка втрутитися у війну призведе до краху та великих жертв - тарологиня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.

Читайте також:

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік