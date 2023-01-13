Гороскоп на 2023 рік для Козорогів за картами Таро

Карти Таро — один із засобів для пророкування долі, оповитий різними легендами та міфами. Є версія, що карти Таро походять зі Стародавнього Єгипту, а хтось вважає, що їх вигадали роми. Але насправді карти Таро з'явилися у Середньорічній Європі, а пізніше вони трансформувалися в езотеричну практику. Пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж, можливо, чекає на Козорогів 2023 року до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2023 року для Козорогів "Двійка жезлів"

Сердечні справи у 2023 році для Козорогів: ця карта Таро радить бути дипломатичними, проте не сильно зв’язувати себе ланцюгами кохання. Будьте відкритими у своєму рішенні. Спробуйте помедитувати й помізкувати над тим, чому ви у стосунках іноді поводитесь нейтрально, що забуваєте про обов’язки й втрачаєте інтерес до партнера.

Подумайте, як ви можете надихати одне одного. Також пам’ятайте про те, що раніше потрібного часу з погляду всесвіту нічого не вирішиться. У найкращому випадку все стане на свої місця, але є значний ризик розвитку патової ситуації. Ця карта Таро говорить і про те, що партнери повинні подолати свій страх і озвучити подальші наміри про стосунки, аби закласти тим самим міцний фундамент для розвитку.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2023 року для Козорогів "Четвірка мечів"

2023 рік у сфері роботи для Козорогів ознаменується затишшям. Вам варто трішки натиснути на гальма. Зробіть паузу, як кажуть у рекламі. На роботі вам необхідні сили для ривка, але не варто його робити у час безсилля. Помилуйте себе, поки знову не накопичите сили. Під час періоду затишшя слід помізкувати над тим, а що ж привело вас до такої ситуації? Що допоможе вам краще відпочити?

З креативними ідеями теж ліпше зачекати до ліпших часів. Проте не сприймайте це як час для кризи. Краще спробуйте протягом цього періоду ставитися до себе із любов’ю, створити комфортне місце для роботи, знайти ресурс для майбутнього здобуття нових вершин.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2023 року для Козорогів "Вісімка кубків"

Не турбуйтеся про те, куди приведе вас окремий крок. Тільки той, хто дивиться далеко, знаходить правильний шлях. Так можна описати 2023 рік для Козорогів з погляду карт Таро.

Для того, щоб розвиватися фінансово, передовсім звільніться від старої "трясовини". І лише тоді — сміливо крокуйте вперед. Ви про це не пошкодуєте. Спробуйте те, на що раніше не наважувалися. Але спершу трішки погуляйте на самоті та добряче все обдумайте.

Подумайте про те, що тримає вас за попередні провали. Чи можете ви звільнитися від цих обмежень. Перед вами стоїть цілком досяжна мета, але потрібно звільнитися від старих уявлень та звичок. Прокладіть новий шлях, навіть якщо спочатку він буде важким. Пам’ятайте про те, що мужність — це страх, який прочитав молитву.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік та дізнайтеся, що карти нам віщують.

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