Гороскоп на 2023 рік для Стрільців за картами Таро

Карти Таро можна назвати маленькою моделлю світу. Досі невідомо, хто був їхнім творцем. Колоди Таро з'явилися ще у Середньовіччі та досі бентежать розум людей: і для того, щоб просто поворожити, і як інструмент психології.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2023 року для Стрільців "Сімка кубків"

Протягом року Стрільців наповнить мрійливість, бажання догоджати своїм слабкостям, але, водночас перед вами постануть нові можливості. Проте вам будуть заважати відсутність організованості, будівництво "повітряних замків" та завищені очікування від стосунків. Не додаватимуть позитиву лінощі та відсутність ініціативи. Зараз не варто думати, що ви все здолаєте. Але свій "шматок пирога" ви таки отримаєте. Хоча водночас не варто піддаватися ілюзіям.

Зараз у вас так багато можливостей, що ви не можете зробити правильний вибір. Якщо хочете більшого, то не пливіть за течією. Не придумуйте собі зайвих талантів. Зараз ви кидаєтеся задовольняти свої бажання, проте краще визначитися, що вам справді треба у стосунках. Також ця карта застерігає вас потрапити у власні ілюзорні пастки. Будуйте плани, а не залежте від примх долі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2023 року для Стрільців "Шістка жезлів"

Ця карта розповідає про гордість, перемогу, нагороду та визнання. Вона повідомляє про отримання нагород, хороші новини, завершення тяжкої праці. Водночас вона свідчить про те, що гордість іноді заважає дивитися вам правді у вічі, а бажання змусити всіх підлаштовуватися під час не додає вам бонусів.

"Шістка жезлів" часто повідомляє про тріумф. Але виклик полягає в тому, що, коли ми перемогли, дісталися вершини або стали найкращими у своїй справі, то себелюбство може занести нас трохи далі від реальності. Також перемоги можуть бути ілюзорними, тому слід бути обережними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2023 року для Стрільців "Трійка кубків"

Ця карта Таро повідомляє про дружбу та родючість. Успіх можливий лише у приємному оточенні. Для втілення своїх ідей шукайте друзів та команду однодумців. Очікуйте подарунків долі та вдалого завершення важкої справи. Діліться своїм оптимізмом з іншими. Насолоджуйтеся дружбою.

Усвідомте, як ви ставитеся до будь-якої групи людей та пропрацюйте це почуття всередині.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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