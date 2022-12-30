Донька Олі Полякової стала тарологом і наворожила Тіні Кароль чоловіка

Старша донька співачки Олі Полякової, 17-річна Марія неочікувано стала тарологом.

Про нові навички своєї доньки артистка розповіла на сторінці в Instagram. Оля вже навіть провела з Машею перший онлайн сеанс, у якому дівчина поворожила шанувальникам мами.

У 50-хвилинному відео, яким Полякова поділилася в Instagram, вони з донькою з'являються в образах відьмочок – у чорних сукнях, чорних капелюхах та з яскравим макіяжем. Співачка з донькою ворожили всім охочим та закликали донатити на допомогу дітям.

У відео Полякова-молодша розповіла, як взагалі стала тарологом. Як з'ясувалося, ворожінням на картах дівчина захопилася, коли поїхала навчатися до Великої Британії:

"Одного дня, коли я приїхала до Великої Британії, у мене з'явилася там подружка, вона теж з України. Вона часто мені розкладала на таро. І якось я застрягла у Грінвічі, тому що у мене сів телефон, я не знала дорогу додому. Я зайшла до одного магазину зігрітися і мені всунули карти таро. Якось так все і почалося", - розповіла Марія.

Серед багатьох запитань, підписники Олі поцікавилися у Маші, чи з'явиться 2023 року у Тіни Кароль чоловік. На що дівчина відповіла:

"Одруження якогось не буде. Може, буде якийсь чоловік, навіть не один. Але одруження я не бачу. Тому що це карта розбитого серця", - пояснила Марія.

Своєю чергою, Полякова додала, що якби Тіна хотіла, вона б вже давно вийшла заміж: "Якби вона хотіла, вона б вже одружилася давно. А так вона, бачите, з розбитим серцем досі", - сказала Полякова.

Нагадаємо, тим часом Оля Полякова запрем'єрила нову композицію "Чарівні очі", яка спочатку мала назву "Длинные ноги" і яку Полякова мала виконувати з Олегом Винником.

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