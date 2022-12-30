Дочь Оли Поляковой стала тарологом и нагадала Тине Кароль мужчину

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 17-летняя Мария неожиданно стала тарологом.

О новых навыках своей дочери артистка рассказала на странице в Instagram. Оля уже даже провела с Машей первый онлайн-сеанс, в котором девушка погадала поклонникам мамы.

В 50-минутном видео, которым Полякова поделилась в Instagram, они с дочерью появляются в образах ведьмочек – в черных платьях, черных шляпах и с ярким макияжем. Певица с дочерью гадали всем желающим и призывали донатить на помощь детям.

В видео Полякова-младшая рассказала, как вообще стала тарологом. Как выяснилось, гаданием на картах девушка увлеклась, когда поехала учиться в Великобританию:

"Однажды, когда я приехала в Великобританию, у меня появилась там подружка, она тоже из Украины. Она часто мне раскладывала на таро. И как-то я застряла в Гринвиче, потому что у меня сел телефон, я не знала дорогу домой. Я зашла в один магазин согреться и мне всунули карты таро. Как-то так все и началось", — рассказала Мария.

Среди многих вопросов подписчики Оли поинтересовались у Маши, появится ли в 2023 году у Тины Кароль мужчина. На что девушка ответила:

"Женитьбы какой-то не будет. Может, будет какой-то мужчина, даже не один. Но женитьбы я не вижу. Потому что это карта разбитого сердца", — объяснила Мария.

В свою очередь, Полякова добавила, что если бы Тина хотела, она бы уже давно вышла замуж: "Если бы она хотела, она бы уже вышла замуж давно. А так она, видите, с разбитым сердцем до сих пор", — сказала Полякова.

Напомним, тем временем Оля Полякова представила новую композицию "Чарівні очі", которая сначала называлась "Длинные ноги" и которую Полякова должна была исполнять с Олегом Винником.

Читайте также: